الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب الإصلاح: مخرجات الحوار الوطنى لحظة فارقة فى تاريخ الجمهورية الجديدة

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحوار الوطني يدخل في مرحلة نستطيع أن نعتبرها مرحلة جديدة، وأنها لحظة فارقة في تاريخ الجمهورية الجديدة، حيث إننا سنرى التعب والشقى الذي مررنا به خلال الفترة الماضية إلى ظهور المخرجات، وبلورة القضايا في نقاط محددة قابلة للتنفيذ.

وأضاف عبدالعزيز، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن دورنا أن نتابع المخرجات وتنفيذها وسرعة اتخاذ الإجراءات بشأنها، وهذا هو دور المجتمع المدنى والقوى السياسية، والنخب السياسية، وهي من النقاط المهمة جدًا.

الحوار الوطني شمل 113 قضية حضره الأحزاب ونخب ومثقفون


وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن مخرجات الحوار الوطنى ومناقشتها من قبل مجلس أمناء الحوار يؤكد جدية الحوار، فالحوار الوطني شمل 113 قضية حضره الأحزاب ونخب ومثقفون، بجانب متابعته إعلاميًا بشكل مكثف.

ولفت رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أننا غدًا نشهد عرض مخرجات الحوار الوطني، حيث إننا رأينا مخرجات إشراق قضائي، ومجلس أعلى للتعليم، وقانون الوصاية، وغيرها.

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