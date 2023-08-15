أحمد موسى يرد على شائعات الإرهابية بلقطات حصرية للصوب الزراعية

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو مصورًا للصوب الزراعية من قاعدة محمد نجيب العسكرية، وذلك ردًا على مزاعم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، أن الصوب الزراعية فسدت.

وقال أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: "عمر أهل الشر ما قالوا كلمة حق، ولو كانوا على حق مكانوش بقوا مشردين، ربنا واقف مع بلدنا وجيشنا ورئيسنا، علشان عاملين الصح وربنا لا ينصر إلا الحق، أما جماعة الإخوان عمرهم ربنا ما هيقف معاهم، لأنهم متربيين وعايشين على الباطل والظلم دائمًا".

ولفت إلى أن مصر توسعت في زراعة 10 آلاف فدان، وفدان الصوب ينتج مثل 3 أفدنة زراعات مكشوفة، موضحًا أن الصوب كلفت الدولة أموالًا كثيرة، لكن أصبحت لدينا خبرات في التعامل مع هذه الزراعات، وكل صنف يزرع له درجة حرارة معينة ومنظومة تبريد وتدفئة وكميات معينة للمياه.

وأوضح أن بعض الفلاحين اتجهوا لاستخدام الصوب الزراعية لأن إنتاجها مرتفع، وتتم زراعة المحصول في غير مواعيده، موضحًا أنه يمكن التحكم في الأمراض التي تصيب النباتات في صوب قاعدة محمد نجيب، لأنه تتم مراعاتها في الماء والعلاج ومكافحة الأمراض.



وأكد موسى، أن الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب توفر فرص عمل لنحو 15 ألف شخص، بخلاف الصوب الزراعية في العاشر من رمضان وغيرها.



وأردف أن الدولة لا تنفذ مشروعات دون دراسات جدوى، موضحًا أن الحقيقة لا يمكن أن يخفيها أحد، والعاملون في الصوب يرتدون قفازات وكمامات بشكل مستمر، لأنه مكان مغلق مثل العاملين في المصانع.