ضبط لصين حاولا سرقة حقيبة سيدة في المنصورة

تمكنت أجهزة الأمن مالدقهلية، من ضبط لصين يستقلان “موتوسيكل” خلال محاولتهما خطف حقيبة سيدة.

وأصيبت السيدة بكسور وكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة من الجسد، قبل أن تتكن قوة أمنية من ضبط الامتهمين بمعاونة الأهالي.

ولقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور قسم شرطة ثاني المنصورة، بضبط لصان يستقلان موتوسيكل بمنطقة قولونجيل.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثاني المنصورة بقيادة الرائد دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، وبالفحص تبين قيام الأهالي بالامساك بشخصين أحمد.م.ح.ا"،25 عامًا،عامل، و"الشحات.ج.ا"، 21 عامًا، عامل ويقيمان بقرية منية سمنود مركز أجا

وتبين انه حال استقلالهما “موتوسيكل” بدون لوحات معدنية قيادة "الأول"، قام المتهم الثاني بخطف حقيبة يد خاصة بإحدى السيدات تدعى "حنان.ف"، 39 عامًا، ربة منزل، مما أدى إلى إصابتها بكسور بالساق اليسرى وسحجات باليد اليمنى والصدر ونقلها الى مستشفى المنصورة العام.

وبسؤالها اتهمت المذكوران بمحاولة سرقة حقيبة يدها حال استقلالهم موتوسيكل والتسبب في اصابتها، وبمواجهة المتهمان اقرا واعترفا بارتكاب الواقعة، وبالكشف عن المتهمان تبين ان المتهم الأول سبق اتهامه في 12 قضية ، والثاني سبق اتهامه في عدد 8 قضايا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.