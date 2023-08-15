الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة والآثار يلتقى بالرئيس الشرفى لمركز جون كينيدى للفنون المسرحية

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل، اليوم،  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مايكل كيزر، الرئيس الشرفي لمركز جون كينيدي للفنون المسرحية وإرين تاريو الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل دعم علاقات التعاون السياحي الثقافي المشترك بين الوزارة والمركز خلال الفترة المقبلة.

وقد حضر اللقاء،  يمنى البحار، مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والسفير خالد ثروت، مستشار الوزير للعلاقات الدولية، وغادة أحمد عبدالغني متخصصة الشئون الثقافية بالمكتب الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.

واستهل السيد الوزير اللقاء بالترحيب بالسيد كيزر والوفد المرافق له متمنيًا له إقامة طيبة خلال زيارته لمصر.

وخلال اللقاء، تم بحث دعم علاقات التعاون فيما يتعلق بمنتج السياحة الثقافية ذات البعد الترفيهي. كما تم تبادل الأفكار والرؤى ومناقشة آليات التعاون لتعزيز منتج السياحة الثقافية وربطه بمنتج سياحة العائلات والسياحة الترفيهية من خلال تنظيم عدة أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية لمن يبحثون عن استكشاف الثقافة والآثار، مما يساهم في إثراء تجربتهم السياحية في مصر، بالإضافة إلى تعريفهم بأنواع الفنون المصرية المختلفة وإبراز الوجه الحضاري لمصر والترويج لها سياحيًا.  

أحمد عيسى وزير السياحة التعاون السياحي السفارة الأمريكية السياحة الترفيهية السياحة الثقافية السياحة والآثار السياحية في مصر العاصمة الإدارية الجديدة

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