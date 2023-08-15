كيف تأثرت الأسواق بأزمة "كانترى جاردن"؟.. خبير اقتصادى يوضح

أوضح مازن سلهب، الخبير في أسواق المال، تأثير أزمة "كانتري جاردن" على الأسواق العالمية، قائلًا: "الأرقام الصينية في المرحلة الأخيرة، لم تكن وفقًا للتوقعات، سواء كان فيما يتعلق بالإنتاج الصناعي أو حتى في نمو الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف "سهلب" خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نموًا يحدث في الصين حاليًا فيما يتعلق بأساسيات الاقتصاد، ولكن هذا النمو يبدو هشًا في كثير من القطاعات، لافتًا إلى أن تقليل الفائدة على الإقراض لعام واحد قد يكون ردة فعل على هذا الإجراء، وبالتالي هو ليس متعلقًا بالأزمة العقارية الحالية بقدر ما أنه متعلق بهدف تحفيز الاستهلاك الداخلي.

وأشار إلى أن تخفيض الفائدة هذا قد يكون له تأثير قصير الأجل، بمعنى أنه قد يدفع التضخم إلى الارتفاع، حيث يعتبر التضخم في الصين في مرحلة انكماشية، ومتراجع حوالي 0.03% في الشهر الماضي.

وأكد أن المخاوف الحقيقية تأتي من أن هذا التخفيض المشتبه في أسعار الفائدة ، قد لا ينفع في المدى الطويل، وما يجري في قطاع العقارات لن يجعل أسعار الفائدة في الصين يرتفع.