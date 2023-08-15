الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الجيزة يشهد انطلاق فعاليات مبادرة "أنت الحياة" (صور)

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة خلال الفاعلية

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، فعاليات مبادرة" أنت الحياة " التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بالوحدة المحلية لقرية برنشت بمركز العياط خلال الفترة من (١٥ - ٢٠) أغسطس.

 

وأشارت محافظة الجيزة خلال بيانها إلى أن الفعالية تعتبر تنموية كبرى وتأتي بالتعاون مع الجهات المعنية (وزراة الصحة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة وجامعة القاهرة وجامعة المنوفية ومؤسسة مصر الخير والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان والمجلس القومي للمرأة) من أجل التوعية بكافة مستوياتها وأنواعها ولكل الفئات بمختلف أعمارها.

 

وتشمل الفعاليات قوافل طبية من كلية طب بشري جامعة المنوفية  (مختلف التخصصات) وقافلة طبية من كلية طب أسنان جامعة القاهرة وورش عمل حرفية وقافلة امتحانات فورية (محو الأمية) وتوعية للسيدات ملتقى توظيف وتدريبات خاصة بسوق العمل ومعرض كتاب وفعاليات للأطفال ومسرح.
 

 

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أنت الحياة فاعلية قافلة طبية محافظ الجيزة محافظة الجيزة

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