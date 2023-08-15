الفائز بالبوكر.. زهران القاسمي في جولة مصرية تنظمها "صفصافة للنشر"

يوقع الكاتب العماني "زهران القاسمي" روايته الفائزة بجائزة البوكر العربية 2023 "تغريبة القافر" بالقاهرة يوم السبت المقبل في مستهل جولة أدبية بمصر لمدة أسبوع تنظمها له "دار صفصافة للنشر"، التي تحوز حقوق الطبعة المصرية للرواية.

وتشمل فعاليات الزيارة الأولى لزهران القاسمي في مصر ثلاث حفلات توقيع وندوتين إحداها في مكتبة الإسكندرية والأخرى في ضيافة نادي القصة بالمنصورة، وتستمر جولة القاسمي لمدة أسبوع من 19 إلى 25 أغسطس الجاري وتعقد الفعاليات في أربع محافظات.

وسيقام حفل التوقيع الأول لزهران القاسمي في مكتبة ديوان بالزمالك يوم السبت المقبل ويدير اللقاء الكاتب والروائي المصري طارق إمام، ويقام حفل التوقيع الثاني يوم الأحد في مكتبة تنمية بالمعادي ويدير اللقاء الكاتب والروائي السوداني حمور زيادة، ويقام حفل التوقيع الأخير في مكتبة ميكروفون بالدقي يوم الجمعة 25 أغسطس الجاري ويدير اللقاء الصحفي والروائي المصري علاء فرغلي، فيما سيستضيف نادي القصة لقاء زهران بالمثقفين في المنصورة يوم الإثنين المقبل، وستدير الكاتبة والأديبة المصرية هند جعفر لقاء الروائي زهران القاسمي في مكتبة الإسكندرية يوم الخميس 24 أغسطس.

وفازت رواية تغريبة القافر –التي صدرت العام الماضي- بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) هذا العام وصدرت طبعتها الأولى عن دار رشم (السعودية) بالتعاون مع منشورات ميسكلياني (الإمارات-تونس) فيما صدرت طبعتها المصرية هذا العام عن دار صفصافة للنشر.

وزهران القاسمي هو أول عماني يفوز بجائزة البوكر العربية، وهو من مواليد عام 1974، وهو شاعر وروائي، وحصلت روايته الأولى "القناص" على جائزة الإبداع الثقافي من الجمعية العمانية للكتاب والأدباء عام 2015، وسبق أن نشر ما يقرب من 12 عملًا شعريًّا وسرديًّا متنوعًا بين الرواية والقصة القصيرة.

أما دار صفصافة فهي دار نشر مصرية مستقلة تركز مطبوعاتها على الأعمال الجادة وأدب الجوائز العالمية.