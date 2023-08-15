الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: يجوز صيام يومى الإثنين والخميس دون نية (فيديو)

الشيخ محمد عبد السميع
الشيخ محمد عبد السميع

أجاب محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول حكم صيام يومي الإثنين والخميس دون عقد النية قبل الشروع فى الصيام.

وقال أمين الفتوى بالإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، الثلاثاء: "صيام يومي الإثنين والخميس كتنفل، لا يشترط له النية، مش لازم أكون من بالليل ناوى، أنوى من بالليل لو هكون صائم صيام فرض".
وتابع: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيسأل زوجاته ماذا عندنا اليوم من طعام، فكانوا يجيبون بلا، فكان يقول إنى صائم وهذا وقت الظهر، وكذلك علماء الحنفية أجازوا أن يكون الصيام بدون نية طالما نافلة حتى ولو فى وقت العصر، ما دام لا يؤذن، فى ناس كتير بتنام لحد العصر، عادى وصيامه صحيح".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

الشيخ محمد عبدالسميع الإفتاء المصرية الصيام فتاوى الناس

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