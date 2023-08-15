أمين الفتوى: يجوز صيام يومى الإثنين والخميس دون نية (فيديو)

أجاب محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول حكم صيام يومي الإثنين والخميس دون عقد النية قبل الشروع فى الصيام.

وقال أمين الفتوى بالإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، الثلاثاء: "صيام يومي الإثنين والخميس كتنفل، لا يشترط له النية، مش لازم أكون من بالليل ناوى، أنوى من بالليل لو هكون صائم صيام فرض".

وتابع: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيسأل زوجاته ماذا عندنا اليوم من طعام، فكانوا يجيبون بلا، فكان يقول إنى صائم وهذا وقت الظهر، وكذلك علماء الحنفية أجازوا أن يكون الصيام بدون نية طالما نافلة حتى ولو فى وقت العصر، ما دام لا يؤذن، فى ناس كتير بتنام لحد العصر، عادى وصيامه صحيح".

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