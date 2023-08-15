رسميًا.. المصرى يتعاقد مع باهر المحمدى قادمًا من الإسماعيلى

نجح مجلس إدارة النادي المصري، رسميًا، في الحصول على خدمات باهر المحمدي لاعب فريق الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأتمت لجنة التعاقدات بالنادي المصري صفقة مدافع الإسماعيلي بعدما قاموا بتسديد قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع الإسماعيلي والبالغ قدره 20 مليون جنيه.

وقام المحمدي بتوقيع العقود مع مسئولي المصري بعقد يمتد لأربعة مواسم بعدما أنهى مجلس المصري الاتفاقات مع مسؤولي الاسماعيلي.

تعد صفقة باهر المحمدي الصفقة الرابعة التي تتم رسميا بعد أن نجح مجلس المصري الحصول على خدمات الثلاثي ميدو جابر لاعب فريق سيراميكا كليوبترا بعد عقد صفقة تبادلية مع إسلام المزين مدافع الفريق، إضافة إلى سمير فكري لاعب فريق الداخلية وكذلك محمد الشامي لاعب الإسماعيلي.