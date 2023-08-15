الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد رمضان يتعاقد مع شركة ألعاب يابانية.. ورواد السوشيال: استمر يا عالمى

محمد رمضان
محمد رمضان

استقبل جمهور الفنان محمد رمضان خبر تعاقده مع شركة ألعاب يابانية جديدة بالسعادة بعد نشره عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" مجموعة من الصور.

وعلّق رمضان على الصور التي شارك بها جمهوره عبر حسابه الرسمي قائلًا باللغة اليابانية: "ثقة في الله نجاح"، ويبدو أن ذلك التعاقد يخص أحد الإعلانات التي تروّج لإحدى الألعاب اليابانية التي سينفذها رمضان خلال الفترة المقبلة.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل المختلفة مع مجموعة الصور التي شارك رمضان بها جمهوره عبر إنستجرام، وانهالت التعليقات والمباركات على الصور، وكتبت صبا السبعاوي من روّاد السوشيال ميديا قائلًة: "جعلك ربي في أعلى المراتب".

وعلّق حساب حمل اسم فادية محمود، على صور محمد رمضان وهي من جمهوره قائلًة: "بالتوفيق إن شاء الله يا طيب القلب"، وكتب شعبان عبدالعزيز، من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "ثقة في الله نجاح نمبر وان"، وكتب محمد فايز، من روّاد السوشيال: "فخر الوطن العربي".

وكتب حمدي السيد، من روّاد السوشيال عبر منصة التواصل "فيسبوك" قائلًا: "ربنا معاك يا مشرفنا دايمًا ورافع راسنا"، وعلّق رامي روما، من مستخدمي موقع "إنستجرام" قائلًا: "في فيلم عالمي ولا إيه أسطورة في رمضان".

https://www.instagram.com/p/Cv9ucfZo9qm/?fbclid=IwAR1DsLfWQnNo_xxlYKtm523VXhyNRPHlC3Zbit9PQIvaOE_TAT70yWPkNzU

حفل الفنان محمد رمضان بالسعودية

ويستعد محمد رمضان لإحياء حفله الغنائي الجديد في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 19 أغسطس الجاري.

ويُحضر رمضان للعديد من المفاجآت، في الحفل الذي يرفع  شعار "ثقة في الله أقوى حفل في جدة"، وكشفت الجهة المنظمة للحفل، عن طرح التذاكر للجمهور اعتبارًا من الإثنين، لتكون متاحة أمام الجميع للحجز، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويقدم رمضان عدة عروض استعراضية جريئة على مسرح الحفل، والتي يقدم معها أشهر أغانيه ومنها "تطبطب" وأغاني فيلمه الجديد "على الزيرو"، والذي طرح مؤخرًا وحقق من خلاله نجاحات عديدة.

الالعاب اليابانية رمضان الفنان محمد رمضان محمد رمضان انستجرام

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