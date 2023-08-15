الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للمصريين فى الخارج بشأن إعادة فتح مبادرة السيارات

سها جندي
سها جندي

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن المصريين في الخارج متحمسون لإعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، بعد التعديلات التي حدثت عليها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك متحمسين من المصريين في الخارج للمبادرة، بعد انتهائها، وما حققته من نجاح، وبعد أن استفاد فيها المشاركون وكسبوا.

ولفتت إلى أن المصريين في الخارج يطالبون بإعادة فتح المبادرة مرة أخرى، مردفة: "مشكلتنا في مصر أن ننتظر لما الباب يغلق، ننتظر حتى النهاية، وفتح المبادرة لن يكون بسهولة، لكن أنا بأحارب عشانهم، وإحنا وشطارتنا، أن نقنع المؤسسات بإمكانية ذلك، لأن المؤسسات لديها تحديات لإعادة المبادرة".

وختمت: "كمحامٍ باسم المصريين وفي صفهم، هحاول وأحارب عشانهم، ونتمنى الخير لأهل مصر".

وانتهت مبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج التي أطلقتها الدولة في 14 مايو الماضي، وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال إنه لا نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى بعد 14 مايو.

المصريين في الخارج مبادرة استيراد السيارات السفيرة سها جندي بادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج صالة التحرير

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