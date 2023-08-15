الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير فى الشأن الصينى يكشف عن موقف بكين من قمة "كامب ديفيد"

قمة كامب ديفيد
قمة "كامب ديفيد"

كشف الدكتور جاد رعد، الخبير في الشأن الصيني، عن موقف بكين من قمة "كامب ديفيد"، قائلًا: "إن الصين ترى أن هذه القمة قمة هدف إلى مطامع أمريكية، وليس لشيء به خير لليابان أو لكوريا الجنوبية". 

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه ليست فقط وجهة النظر الصينية، لافتًا إلى أن اليابان في الوقت التي تذهب فيه إلى كامب ديفيد، هناك الآن مبعوث حكومي يناقش تسويات كبيرة مع بكين، ولهذا لم تقم اليابان بسكب المياه الملوثة نوويًا في البحر، وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يتم في بداية شهر أغسطس الحالي، وبالتالي من جهة، هناك الموفد الذي يناقش شئونًا اقتصادية اقترنت بمسألة المياه الملوثة نوويًا مع الصينيين.

وأوضح أنه لو بالفعل كان هذا تقارب ياباني كوري، كما يزعم الأمريكيون، لكانت هذه القمة تنعقد في جزيرة يوئيدو، باعتبارها رمز النزاع بين اليابان وكوريا، وليس في كامب ديفيد، لو كانت فعلًا هذه القمة تاريخية، حيث تعتبر يوئيدو هي الرمز بالنسبة لهم وليس كامب ديفيد.

قمة كامب ديفيد القمة الأمريكية جو بايدن يابان كوريا الجنوبية الصين

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