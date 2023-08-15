الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"إعلام القاهرة" تمنح درجة الدكتوراه للزميل حسام الضمرانى (فيديو)

د. حسام الضمراني
د. حسام الضمراني

قررت لجنة الحكم والمناقشة المنعقدة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، منح الزميل حسام الضمراني، درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى عن الرسالة المقدمة منه.

وناقش الزميل الضمراني، رسالة الدكتوراه بعنوان "سمات بيئة العمل الصحفي في مواقع تطبيقات الأخبار المجمعة العربية والدولية.. دراسة لآليات صناعة المحتوى والتأثيرات والإشكاليات".

وحلّ اسم الراحل الدكتور محمود علم الدين، الأستاذ بإعلام القاهرة، في قائمة المُشرفين، والتي ضمت الدكتورة فاطمة الزهراء السيد "مشرفًا ومشاركًا"، والدكتورة ليلى عبدالمجيد أستاذ الصحافة "مناقشًا ورئيسًا"، الدكتور ياسر عبدالعزيز الكاتب والباحث الصحفي مُناقشًا.

تقدير امتياز درجة الدكتورة حسام الضمراني الزميل كلية الإعلام جامعة القاهرة

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