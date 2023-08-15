بالأسماء.. محافظ الدقهلية يصدر حركة تعيينات جديدة لنواب المراكز والمدن

أصدر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، قرارًا بتعيين عددٍ من نواب ورؤساء المراكز والمدن والأحياء في عدد من مراكز ومدن المحافظة.

بأتي ذلك في إطار توجهات الدولة التي تستهدف ضخ دماء جديدة وتمكين الشباب والمرأة، مضيفًا أن هذه الحركة الجديدة تأتي أيضًا لتحقيق مبدأ التدوير الوظيفي طبقا لقرار مجلس الوزراء.

وأشار "مختار" إلي أن الحركة اعتمدت على أسس من العدالة والشفافية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة، موجهًا بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

وشملت الحركة ندب مي محمد عبدالرازق، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة، وندب مني محمد حلمي المتبولي، نائبا لرئيس حي شرق المنصورة، وندب عبير أحمد حامد للعمل نائبا لرئيس مدينة محلة الدمنة، وندب محمد علي إبراهيم مصطفي البقري، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر.

وندب بدر الصباح مصطفي من العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منية النصر للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية، وندب أحمد محمد محمد عنبر، نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية، ومديحة محمود صالح نائبا لرئيس مركز ومدينة بلقاس، ومحمد صلاح محمد يوسف، نائبا لرئيس مركز ومدينة المنزلة.

وندب محمد محمد عوض عبدالجليل، نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، وهالة صلاح الدين عزت نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، وجهاد مصباح ابراهيم مصباح، نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس، وجيهان توكل عبدالعظيم، نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس، وأحمد أحمد حجاج نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية.

وندب علي حامد علي جمعة، نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية، وفاطمة عبدالفتاح علي حسانين، نائبا لرئيس مركز ومدينة منية النصر، وعفاف علي سليمان محمد، نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس.

وتضمنت الحركة أيضًا، ندب جمعة محمد السعيد، للعمل بجهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة، وندب البغدادي طلعت البغدادي، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس، وندب عبدالله وجدي عليوة للعمل بالوحدة المحلية لمدينة جمصة، وندب محمد محمود محمد عبداللطيف للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نبروه..