تقارير: تشيلسى يتوصل لاتفاق للتعاقد مع مايكل أوليز

أكدت تقارير صحفية، الثلاثاء، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، توصل لاتفاق للتعاقد مع الفرنسي مايكل أوليز جناح فريق كريستال بالاس، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، فإن تشيلسي في طريقه للترحيب بلعب فرنسي جديد في صفوفه، بعد التوصل لاتفاق مبدئي مع كريستال بالاس للتعاقد مع أوليز.

وأوضح التقرير أنه لم يتم الكشف عن مقابل الصفقة، لكنه من المتوقع أن يكون مبلغ مقارب لقيمة الشرط الجزائي في عقده، والذي يقل قليلًا عن 40 مليون يورو.

أشارت الشبكة إلى أن أوليز حظى باهتمام العديد من الفرق في الميركاتو الصيفي الحالي، أبرزهم مانشستر سيتي، لكن تشيلسي تمكن من التوصل لاتفاق مبدئي مع كريستال بالاس، بعد التوصل لاتفاق مع أوليز منذ 10 أيام.

ويعاني أوليز من إصابة، على أن يعود للملاعب في شهر أكتوبر المقبل بحسب ما أكدت تقارير صحفية.

ويبلغ أوليز من العمر 21 عامًا، وسجل هدفين وصنع 11 هدفًا في 40 مباراة بمختلف المسابقات الموسم المنقضي.

ويضم تشيلسي بين صفوفه عددًا من اللاعبين الفرنسيين وهم ويسلي فوفانا، بينوا بادياشيل، أكسل ديساسي، مالو جوستو وكريستوفر نكونكو.

كان فريق تشيلسي قد تعاقد مع الإكوادوري مويسيس كايسيدو مقابل 115 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من برايتون.