اليوم الأول: نتائج وزن 30 كجم في البطولة العربية للجودو بالعلمين

انتهت منافسات المجموعة الثانية لمنافسات وزن 30 كجم بالبطولة العربية للجودو التي تقام بالعلمين وتستمر حتى 18 أغسطس الجارى، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف الدول العربية.

جاءت نتائج وزن 30 كجم بفوز كل من عبد الرحمن صبرة "مصر" بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وعيسى سليمى من الكويت حقق المركز الثانى والميدالية الفضية، بينما توج بالبرونزية والمركز الثالث أسامة الجندى "مصر".

كانت نتائج منافسات وزن 34 كجم أسفرت عن حصد المصريين المراكز الثلاثة الأولى، والتتويج بالميداليات الثلاثة: الذهبية والفضية والبرونزية، وحقق المركز الأول والذهبية حسين صالح، وإياد محمد سعيد المركز الثاني والميدالية الفضية، بينما توج بالبرونزية والمركز الثالث محمد حفيظ، ومروان عمران "مكرر".

كما أسفرت نتائج منافسات وزن تحت 50 كجم عن تحقيق اللاعب أحمد البيالى بطل الكويت المركز الأول وتحقيق اللاعب عمر محمود عبد الفتاح السيسي المركز الثاني، بينما تقاسم المركز الثالث الثنائى حطاب البذالي من الكويت ونديم مروان من جيبوتى.

فيما جاءت منافسات وزن تحت 50 كجم، أظهر اللاعبون مهارات استثنائية حقق اللاعب الكويتي أحمد البيالي المركز الأول، بينما جاء اللاعب عمر محمود السيسي في المركز الثاني وتمكن الثنائي حطاب البذالي من الكويت ونديم مروان من جيبوتي من الحصول على المركز الثالث.

انطلاق منافسات البطولة العربية لأندية الجودو "العلمين 2023"

انطلقت صباح اليوم، منافسات اليوم الأول من البطولة العربية لأندية الجودو لمرحلتي البراعم والناشئين والمقامة حاليا في مدينة العلمين الجديدة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة عربية وجاءت المنافسات قوية بين جميع المشاركين من أجل حصد المراكز الأولى.

وعقد مسؤولو الاتحاد العربي للجودو برئاسة القطري خالد بن حمد العطية، اجتماعًا تنفيذيًا على هامش أعمال البطولة العربية للأندية للبراعم والناشئين والمقامة بمدينة العلمين الجديدة خلال الفترة من 12 - 18 أغسطس الجاري.

شهد الاجتماع مناقشة العديد من الأمور المهمة ويأتي على رأسها تشكيل بعض اللجان الخاصة بالاتحاد، إضافة لمناقشة تنظيم وإسناد بعض البطولات المقبلة.

البطولة العربية للجودو بالعلمين

البطولة العربية للجودو بالعلمين