الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مطالب دولية بوقف التصعيد فى ليبيا والحفاظ على الاستقرار

جريدة الدستور

أعربت السفارة البريطانية لدى ليبيا، الثلاثاء، عن قلقها تجاه الاشتباكات في طرابلس، والتي وصفتها بـ"العنيفة"، داعية لحماية أرواح المدنيين.

وأكدت السفارة البريطانية، في منشور عبر منصة "إكس"، تويتر سابقًا، إنها تشارك البعثة الأممية لدى ليبيا في دعوة جميع الأطراف إلى وقف التصعيد فورا والدخول في حوار.

كما دعت السفارة الفرنسية لدى ليبيا إلى وقف فوري للاشتباكات في العاصمة طرابلس، لما لها من تأثير على السكان، كما دعت لحماية المدنيين.

من جهتها، حثت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، الأطراف المتحاربة، على وقف التصعيد الفوري للحفاظ على المكاسب الأخيرة نحو الاستقرار والانتخابات.

فيما طالب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، خوسيه ساباديل، بالتخفيف من حدة التصعيد وحماية الأرواح في العاصمة طرابلس 

وأضاف في بيان مقتضب: "الممثلون السياسيون والجهات الأمنية يتحملون مسئولية ضمان عدم استخدام العنف لتحقيق منفعة سياسية أو لتحقيق مكاسب ذاتية".

ماذا حدث فى طرابلس؟

ووقعت اشتباكات في طرابلس، أمس الإثنين، عقب احتجاز جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب آمر اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة.

وأسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 30 شخصًا، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

ليبيا طرابلس ​​الأمم المتحدة ​الإتحاد الأوروبي

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