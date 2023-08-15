الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الروسية: وجهنا ضربة مركزة للمؤسسات العسكرية الأوكرانية

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، عن شن ضربة مركزة بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة على المؤسسات الرئيسية للصناعة العسكرية الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان اليوم، إن الضربة حققت أهدافها وطالت جميع الأهداف المعنية، وتم إلحاق أضرار كبيرة بالمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، مؤكدة تدمير 25 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق ليسيتشانسك وسفاتوفو في لوغانسك وفولنوفاخا وغورلوفكا وماكييفكا في دونيتسك، وتوكماك في مقاطعة زابوريجيا.

وأضاف بيان الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من اعتراض أربعة صواريخ "كروز" بعيدة المدى فرنسية الصنع من طراز "SCALP-EG"، واثنين من منصات إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز "Uragan".

"شويجو": التعاون العسكرى بين روسيا وكوريا الشمالية يخدم شعوبنا

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، إن تطوير التعاون العسكرى بين روسيا وكوريا الشمالية يلبى المصالح الأساسية للشعبين، ولا يشكل خطرا على أى أحد.

وأضاف شويجو، خلال مؤتمر موسكو الـ11 للأمن الدولي، اليوم، إن العزلة الدولية أو العقوبات الاقتصادية لم توقف تطور كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية حققت نجاحا مبهرا في حل المهام الاجتماعية والدفاعية المعقدة.

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