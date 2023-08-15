جهود مستمرة لتحسين النظافة والبيئة في زفتى بالغربية

تمكّنت الوحدة المحلية في مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، من إزالة كمية كبيرة من القمامة والمخلفات الصلبة وتراكمات الأتربة وذلك خلال 24 ساعة، حسب ما أعلن عنه مجاهد الدرف، نائب رئيس المركز والمدينة، وتجاوز إجمالي الوزن المرفوع 285 طنًا، مما يعكس التزام السلطات المحلية بتحسين مستوى النظافة والبيئة في المنطقة.

وأفاد الدرف، بأن حملة النظافة استهدفت بشكل رئيسي تنظيف الشوارع والطرق الفرعية في المركز والمدينة تم تنظيفها وتسويتها بشكل كامل، بهدف تسهيل حركة المواطنين والمركبات وتحسين المظهر العام للمركز والمدينة، وتأتي هذه الجهود في إطار سعي السلطات المحلية لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

وأكد أن هذه الخطوة تشكل جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المحلية في مركز ومدينة زفتى لتحقيق رؤية مستدامة للتنمية، تركز على تحسين البيئة وتوفير حياة أفضل للمقيمين في المنطقة، وأنه من المتوقع أن تستمر هذه الحملات في المستقبل، بهدف الحفاظ على نظافة المدينة وتعزيز الوعي البيئي بين المجتمع المحلي.

فيما قال علاء بهنسي نائب رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 281 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار نائب رئيس مدينة كفرالزيات، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وشدد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات الرملية ومخلفات المباني في جميع المدن والمراكز، مؤكدا أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية تضمن راحة وسلامة المواطنين.