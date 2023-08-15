الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على متهم بإطلاق نار على كلب فى الزيتون

ارشيفية
ارشيفية

كشفت مديرية أمن القاهرة باشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على كلب من شرفة منزله مُستخدمًا بندقية رش وإحداث إصابته.

 بالفحص وإجراء التحريات بناء على توجيهات اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمكن تحديد المتهم وضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، وبحوزته بندقية رش.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه يقوم بذلك لتخويف الكلاب لصرفهم من أسفل العقار سكنه لتسببهم فى إزعاجه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

مديرية امن القاهرة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن التحريات اللواء محمد عبد الل ارتكاب الواقعة النيابة العامة

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