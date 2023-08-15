الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أول يوم عمل.. «الشاهد» يُطالب العاملين بغرفة الجيزة بتحسن جودة الخدمات

المهندس أسامة الشاهد
المهندس أسامة الشاهد

حرص المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، فى أول يوم عمل له بعد انتخابه رئيسا لمجلس إدارة الغرفة، على الاجتماع بالعاملين في القطاع والاستماع لمطالبهم بتحسين جودة الخدمات المقدمة لأعضاء ومنتسبى الغرفة.

وتفقد “الشاهد” العمل بإدارات الغرفة بالمقر الرئيسى بالجيزة، حيث التقى بالعاملين فى إدارة شهادات المنشأ والمزاولة وبحث معهم سبل تحسين أداء الخدمات من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد فى ظل رؤية الدولة لتطبيق النظم الاليكترونية الحديثة، كما التقى بالعاملين بالسجل التجارى للتعرف على ما يلزمهم لتسهيل الأداء فى تقديم الخدمات.

وتابع "الشاهد"  جولته، بتفقد مركز المعلومات بالغرفة للاطلاع على كيفية ادارة نظم المعلومات  وتحويل كل الخدمات الى خدمات اليكترونية  سواء للعاملين او المتعاملين مع الغرفة، كما التقى الشاهد بأعضاء الإدارة القانونية واستمع لاهم المشاكل التى تعرض عليهم وحثهم على سرعة الفصل فيها لضمان حل مشاكل العاملين والاعضاء بشكل بسيط وميسر.

وطالب رئيس غرفة الجيزة، بسرعة وضع مخطط زمنى لاستغلاله بما يتيح توزيع الخدمات على المقر الرئيسى ومقر همدان.

أسامة الشاهد الاليكترونية الأليكتروني التطور التكنولوجي التواصل المستمر

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