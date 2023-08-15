بيلاروسيا: احتمال حدوث صدام مباشر مع الناتو فى المستقبل أصبح ممكنًا

أكدت وزارة الدفاع البيلاروسية أن احتمال حدوث صدام مباشر مع حلف الناتو في المستقبل أصبح واضحًا وممكنًا، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء.

وقال وزير دفاع بيلاروسيا، خلال مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، إن حدوث اشتباك عسكري مع حلف الناتو لم يعد أمرًا مستبعدًا، مشيرًا إلى أن الغرب يستعد بنشاط للدخول في مواجهة عسكرية مباشرة، محذرًا من أن السياسيين الغربيين يواصلون دفع العالم نحو الهاوية.

وأضاف: "نرى كيف أن غالبية رؤساء الدول والحكومات التي تسيطر عليها واشنطن يتصرفون مثل تجار الرقيق في العصور الوسطى ويعرضون إلقاء دولهم في مذبحة الحرب مقابل المال"، مشيرًا إلى أن "الشرق يشمل كل الدول المستعدة للوقوف ضد الهيمنة الغربية".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أن نشر أسلحة نووية في البلاد رد فعل مناسب على عسكرة أوروبا الشرقية، على حد تعبيره.

وأضاف لوكاشينكو أن نشر أسلحة تكتيكية نووية لا يلغي المبادرات السلمية التي طرحها الجانب البيلاروسي لاستئناف الحوار بشأن الأمن الأوروبي والعالمي.