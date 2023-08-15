بريطانيا تعتقل 3 أشخاص تشتبه فى تجسسهم لصالح روسيا

اعتقلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، 3 مشتبه في أنهم يتجسسون لصالح روسيا في بريطانيا، ووجهت إليهم اتهامات في إطار تحقيق واسع يتعلق بالأمن القومي.

وحسب "BBC"، فالمتهمون الثلاثة من بلغاريا، ويقال إنهم يعملون لصالح أجهزة أمن روسية.

واحتجزت بريطانيا الثلاثة في فبراير بموجب قانون الأسرار الرسمية على يد محققين لمكافحة الإرهاب من شرطة العاصمة لندن، التي لديها مسئولية الحفاظ على الأمن فيما يتعلق بقضايا التجسس.

ولم يكن لدى شرطة العاصمة البريطانية تعليق بعد عندما تواصلت معها رويترز. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إنه تم اليوم توجيه تهمة حيازة وثائق هوية بنية غير لائقة، ويزعم أنهم علموا أنها مزيفة.

وتشمل الوثائق جوازات سفر وبطاقات هوية ووثائق أخرى للمملكة المتحدة وبلغاريا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكرواتيا وسلوفينيا واليونان وجمهورية التشيك.

والمتهمون الثلاثة هم: أورلين روسيف، 45 عاما، من جريت يارموث، نورفولك، وبايزر جامبازوف، 41 عاما، من هارو، شمال غرب لندن، وكاترين إيفانوفا، 31 عاما، من نفس عنوان هارو.

وعاش الثلاثة في بريطانيا لسنوات، وعملوا في مجموعة متنوعة من الوظائف، ويعيشون في سلسلة من العقارات في الضواحي.

ومن المقرر أن يمثل المتهمون الثلاثة للمحاكمة في أولد بيلي بلندن في يناير المقبل.