البعثة الأممية تدعو لوقف الاشتباكات في طرابلس: العنف ليس وسيلة لحل الخلافات

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها تتابع بقلق بالغ الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ أمس، وتأثيراتها الوخيمة على المدنيين.

يذكر أن طرابلس امس تشهد اشتباكات مسلحة، بعد توقيف ما يسمى جهاز الردع التابع لحكومة الوحدة الوطنية المقالة من البرلمان، لآمر اللواء 444 محمود حمزة بناء على مذكرة توقيف من النائب العام بحسب قوله.

وأسفرت الاشتباكات عن وقوع خسائر مادية وإصابات حتى الآن، مع وقف حركة المرور وغلق المدارس والجامعات في العاصمة.

وحثت البعثة الأممية، في بيان، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف المعنية بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين.

وأعربت البعثة في بيانها، عن قلقها إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى الوقف الفوري للتصعيد، ووضع حد للاشتباكات المسلحة المستمرة، لافتة إلى أن العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات، ويجب على جميع الأطراف الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة ومعالجة الخلافات من خلال الحوار.

وذكرت البعثة جميع الجهات الفاعلة بمسؤوليتها عن الحفاظ على الاستقرار النسبي السائد، وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي.