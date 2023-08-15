تشيلسي متفائل بقدرته على ضم روميو لافيا.. و24 ساعة تحسم الصفقة

يواصل نادي تشيلسي الإنجليزي، مفاوضاته مع نظيره ساوثهامبتون، من أجل التعاقد مع البلجيكي روميو لافيا، لاعب وسط الفريق، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب لافيا ضمن صفوف فريق ساوثهامبتون منذ انتقاله من صفوف مانشستر سيتي تحت 21 عامًا في صيف 2022.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس أن هناك تفاؤل حذر داخل نادي تشيلسي بشأن المفاوضات مع ساوثهامبتون لضم لافيا والتي وصلت لمرحلة متقدمة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل الطرفين لاتفاق خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ولعب روميو لافيا 35 مباراة بقميص فريق ساوثهامبتون، وسجل هدفًا وصنع آخر لزملائه في الفريق.

وسبق أن توصلت إدارة ليفربول لاتفاق من أجل ضم لافيا مقابل 60 مليون جنيه استرليني، ولكن اللاعب أبدى رغبته في الانضمام لتشيلسي.

وترى شبكة سكاي أن الشروط الشخصية للاعب لن تمثل مشكلة في الصفقة.

وبدأ روميو لافيا مسيرته ضمن صفوف شباب فريق أندرلخت، وصعد لفريق تحت 18 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019، ثم انتقل لمانشستر سيتي في نفس المرحلة العمرية في صيف 2020، قبل أن يتم تصعيده لفريق تحت 23 عامًا في يناير 2021، ثم رحل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022.