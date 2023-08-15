الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه الفيوم" توقع عقود إنشاء محطات معالجة بتكلفة 16.5 مليون يورو

توقيع عقود إنشاء
توقيع عقود إنشاء محطات معالجة

وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والمهندس محمد أبو العز رئيس مجلس إدارة شركة سبكترا للخدمات الهندسية والمقاولات التخصصية عقد تنفيذ إنشاء محطة معالجة كفر محفوظ، كما وقع مع المهندس حسانين المملوك المدير العام لشركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية (ايتوس) عقد تنفيذ غنشاء محطة معالجة اللاهونن ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي بالفيوم والممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية. البنك الأوروبىEBRD للاستثمار  EIBومرفق الاستثمار التابع للاتحاد الأوروبى NIF.

وأوضح النجار أن الطاقة التصميمية لمحطة معالجة كفر محفوظ تبلغ ٣٠٠٠ م٣ يوم بتكلفة تبلغ ٨.٩ مليون يورو وتتكون المحطة من مدخل، أحواض تهوية، أحواض تلامس الكلور، أحواض ترسيب نهائي ، فى حين تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة معالجة اللاهون ٥٥٠٠ م٣ يوم وتخدم عدد سكان يبلغ ٣٤٦٤٨ بتكلفة تبلغ ٧.٥ مليون يورور وتتكون احواض معالجة ابتدائية،  احواض معالجة بيولوجية عن طريق البرك المهواه، أحواض ترسيب،  وأحواض الكلور والتعقيم، وأماكن تخزين الحمأة  مشيرا الى ان مدة تنفيذ  كل مشروع ٢٤ شهرا.

بتكلفة ١٦ ٥ مليون يورو مياه الفيوم توقع عقود إنشاء محطات معالجة كفر محفوظ واللاهون

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