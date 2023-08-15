الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

بالأسماء.. تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

الدكتور ناصر الجيزاوي
الدكتور ناصر الجيزاوي

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.
وشملت القرارات تعيين الدكتور إسلام أبوالفتوح الأستاذ بقسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم جراحة المخ والأعصاب، وتعيين الدكتورة عائشة السيد عبد المقصود الأستاذ بقسم الهستولوجيا (علم الأنسجة وبيولوجيا الخلية) بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الهستولوجيا (علم الأنسجة وبيولوجيا الخلية)، وتعيين الدكتورة نجلاء إبراهيم محمد الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس بقسم الكيمياء الحيوية الطبية.

كما شملت القرارات تعيين الدكتورة عبير أحمد محمد الأستاذ بقسم الفسيولوجيا الطبية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الفسيولوجيا الطبية، وتعيين الدكتور أسامة فؤاد أحمد الأستاذ بقسم التشريح والأجنة بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم التشريح والأجنة، وتعيين الدكتورة مايسة أحمد عراقي الأستاذ بقسم الطفيليات بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الطفيليات، وتعيين الدكتور أحمد عواد جمعة الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بشبرا رئيسا لمجلس قسم الهندسة المعمارية، وتعيين الدكتورة أمل عبد المحسن زكي الأستاذ بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية رئيسا لمجلس قسم علم النفس التربوي.

وفى سياق متصل أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التجديدات والصيانة بمبنى مجمع الخدمات بمدينة بنها رافقه خلال الجولة الدكتورة ألفت مسعد مديرة معهد التمريض ، ومسؤولي الإدارة الهندسية بالجامعة.

تعيين رؤساء أقسام جدد جامعة بنها رئيس جامعة بنها رؤساء أقسام الدكتور ناصر الجيزاوى

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