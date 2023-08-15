الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الأقصى
الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، مجدداً باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي.

من جانبه، ذكر مركز معلومات وادي حلوة في القدس، أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل لليوم الثاني على التوالي أعمال التجريف، في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، ضمن عمليات الحفر الإسرائيلية المستمرة، التي تهدف للاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية، يترافق ذلك مع مواصلة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في المدينة المقدسة.

المستوطنين المسجد الأقصى الأقصى المبارك الاحتلال قوات الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي

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