الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة طوخ لعمال النظافة: لا حوافز لأى موظف جالس على كرسى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء أحمد جميل مهنا رئيس مدينة طوخ الجديد بمحافظة القليوبية لقاء موسعا مع عمال النظافة بالمركز والمدينة للاستماع إلى مشاكلهم ومطالبهم، حيث قرر رئيس المدينة صرف علاوات تشجيعية للمتميزين منهم.

وقال رئيس مدينة طوخ إنه لا حوافز تصرف لأى موظف جالس على كرسى فى مكتب وإنما الحوافز ستصرف لمن يعمل فى الشارع، مشيرا الى أنه فور توليه المسؤولية رئيسا لمدينة طوخ قام بجولة فى شوارع المدينة وأن تقييم النظافة بالشارع سيئ.

وأكد "مهنا" أنه لابد من تغيير ذلك المشهد السيئ من عدم النظافة فى الشوارع من اليوم لأن النظافة والتجميل مكملين لبعضهم لا يفترقان، قائلا للعمال: أنتم أولا وقبل أى شىء ومنتظركم فى مكتبى يوميا لحل أى مشكلة قد تواجهكم.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه سيتم توفير زى موحد لجميع العمال وعلق العمال عقب اللقاء أنها المرة الأولى التى يلتقى فيها رئيس مدينة بالعمال أو حتى يجتمع بهم لحل مشاكلهم.

ووجه رئيس مدينة طوخ فى بيان له بالاهتمام بمنظومة الطرق ووجه الأجهزة التنفيذية بالمدينة بسرعة تسوية وتمهيد شارع حسين سليمان بمدينة طوخ بعد الانتهاء من أعمال حفر لتغيير خط المياة الرئيسى بالمدينة بالجليدر الخاص بمجلس المدينة.

وأصدر رئيس المركز والمدينة تعليمات لرؤساء الوحدات القروية العشرة التابعة لمركز ومدينة طوخ بأن يكون هناك اتصال يومى بينه وبينهم لعرض المشاكل والعقبات التى تواجهم وحل تلك المشاكل فورا وبالتعاون مع المواطنين لخدمتهم.

النظافة والتجميل مركز ومدينة طوخ مدينة طوخ محافظة القليوبية عمال النظافة رئيس مركز ومدينة طوخ

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