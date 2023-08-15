مرسى مطروح في عين التنمية.. مشروعات عملاقة في التعليم والبيئة

تقدم مصر على مدار السنوات الماضية عدداً من المشروعات التنموية لأهالي محافظة مرسى مطروح في كافة القطاعات، لكي توفرّ لهم عيشة هنيّة وفرص عمل مناسبة.

ففي قطاع التعليم، تم تخصيص بعض الأراضي بمراكز ومدن مطروح لبناء 11 مدرسة، وتنفيذ مشروعات إنشاء لـ14 مدرسة، تمثل جميع المراحل التعليمية المختلفة، بتكلفة حوالي 195 مليون جنيه.

كما تم إحلال كلي وجزئي لعشرة مدارس، بتكلفة حوالي 45 مليون جنيه، وتوسيع 25 مدرسة بتكلفة نحو 122 مليون جنيه.

وفي التعليم الفني، تم إنشاء مدرسة سيوة الثانوية الزراعية عام 2019 بتكلفة 36.1 مليون جنيه على مساحة 35 فدان، بالإضافة إلى مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة 42 مليون جنيه، ومدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بتكلفة 8.2 ملايين جنيه، وتطوير 7 مدارس مجتمعية وتحويلها إلى مدارس ذكية.

وفي مجال التعليم العالي، تم إنشاء ما مجموعه 10 كليات في جامعة الإسكندرية فرع مطروح وهي كليات: (التربية - الزراعة الصحراوية والبيئية - التمريض - الطب البيطري - السياحة والفنادق - رياض الأطفال - التربية الرياضية بنين - علوم البترول والمعادن - التربية النوعية - الآثار).

كما تم بدء أعمال إنشاءات جامعة لوزان بالعلمين الجديدة على مساحة 39.5 فدان. وجار الانتهاء من مرحلتين من جامعة العلمين الدولية، والجامعة بها 6 كليات، وقد بدأت الدراسة بها بالفعل في العام الدراسي 2021/2020, بالإضافة إلى الأكاديمية العربية والتي تضم 5 كليات، ومن المستهدف وصول عدد كليات العلمين الدولية إلى 13 كلية.

وفي مجال مياه الشرب، فقد عانت المحافظة لعقود طويلة من مشكلة نقص مياه الشرب، لذا تم افتتاح 8 محطات لتحلية مياه البحر وهي: أولاد مرزوق، الزويدة، الفاخري، الظافر، أبو زريبة، أوجرين، أبو سطيل، شماس، بإجمالي طاقات إنتاجية 850 متراً مكعباً يومياً، لخدمة مناطق غرب محافظة مطروح بالنجيلة, سيدي براني, السلوم, ضمن توجهات الدولة لخدمة المناطق الأكثر احتياجاً، وتلبية احتياجات المواطنين من توفير مياه الشرب.

ومن المنتظر أن يتم إنشاء محطة تحلية مياه البحر داخل المدينة، وهي محطة الرملية ٤‏ بطاقة 65 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة مليار و300 ألف جنيه، وعلى مساحة ٦٠‏ ألف متر مسطح، لتصبح كمية الطاقة الإنتاجية لمحطات الرميلة 125 ألف م3 /يوم، بجانب محطات التحلية المقامة فعليا الرميلة ا و ٢‏ و٣‏ بما يكفي احتياجات مدينة مرسى مطروح حتى عام 2037 طبقا للمخطط العام.

وفي مجال البيئة، كانت محافظة مطروح إحدى المحافظات المشاركة بالمبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة»، حيث ينم زراعة 68 ألفاً و400 شجرة خلال العام الأول من المبادرة، منها 53 ألفا و400 شجرة مستهدفة زراعتها من وزارة التنمية المحلية، و15 ألف شجرة من وزارة البيئة, وحتى مايو الماضي تم تسليم 80 ألف شجرة كمرحلة أولى ضمن أعمال المبادرة.