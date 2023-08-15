افتتاح خطوط غاز وتطويرها.. مشروعات الطاقة شاهد حي على التنمية في مطروح

مشروعات عدة برهنت وما زالت على التنمية الشاملة التي شهدتها محافظة مطروح في إطار التوجيهات الرئاسية لتنفيذ هذه التنمية في العديد من المجالات، وقد حظى مجال الطاقة بقدر كبير من تلك المشروعات التنموية.

إذ استطاعت الدولة في سنوات قليلة فقط تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في مجال الطاقة بالمحافظة، ويعد بين هذه المشاريع إنشاء خط الشحن البحري بميناء الحمراء في العلمين الجديدة، وذلك بتكلفة 100 مليون دولار، وتم تنفيذه في شهر أغسطس من عام 2020.

وتم افتتاح خط الشحن البحري والشمندورة البحرية بميناء الحمراء البترولي التخصصي على ساحل البحر المتوسط وذلك لزيادة طاقة الشحن لتصل إلى مليون برميل من البترول الخام وبتكلفة تقدر بنحو 100 مليون دولار .

تنمية خزان البولونيا الجوفي

بين مشروعات الطاقة المنفذة في المحافظة يأتي مشروع تنمية خزان االبولونيا الجوفي، والذي تكلف 25 مليون دولار، وتم تنفيذه في ديسمبر عام 2016.

ينتج المشروع حوالي ٢٠ مليون قدم مكعب/ يوم غاز من خلال حفر ٣ آبار أفقية مع إجراء تكسير هيدروليكي متعدد لطبقة الألبولونيا بها كمشروع تجريبي لتقييم إنتاجية الآبار وكميات الغاز الممكن استخراجها من البئر، بتكلفة ٢٥ مليون دولار.

تنمية حقل "هيدرا" للغاز الطبيعي

واحدًا من أهم المشروعات كذلك هو مشروع تنمية حقل "هيدرا" والذي تم بتكلفة 50 مليون دولار، وقد نفذ في سبتمبر عام 2016.

يهدف مشروع هيدرا إلى زيادة الناتج المحلي وتوفير احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي وذلك بإنتاح 160 مليون قدم3/ يوم غازو 7000 برميل / يوم يوم متكثفات وذلك بتكلفة 50 مليون دولار.

مشروع تنمية حقل غاز الياسمين بالصحراء الغربية

تكلف مشروع تنمية حقل غاز الياسمين بالصحراء الغربية 84 مليون دولار وقد تم تنفيذه في مارس 2016.

يهدف مشروع تنمية حقل غاز الياسمين لإنتاج 30 مليون قدم مكعب غاز/ يوم، و300 برميل متكثفات /يوم وذلك بتكلفة 84 مليون دولار .

إنشاء التسهيلات المؤقتة لشركة بتروستان

تمت التسهيلات لشركة بتروستان بتكلفة 42 مليون دولار ونفذت في سبتمبر عام 2014.

وقد أنتج المشروع حوالي 15 مليون قدم /مكعب يوم غاز و 400 برميل متكثفات / يوم من خلال إنشاء تسهيلات مؤقتة لتجميع إنتاج الغاز من آبار نمطقة شرق علم الشاويش "عدد 3 آبار"، بالغضافة إلى الغازات المصاحبة لإنتاج الزيت الخام بالمنطقة ونقلها للمعالجة بتسهيلات الشركة العامة للبترول بمنطقة أبو سنان وذلك لحين إنشاء التسهيلات، بتكلفة 12 مليون دولار.