رئيس الأركان الجزائرى: التدخل العسكرى بالنيجر يزيد مخاطر عدم الاستقرار

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، إن بلاده تدعم جهود الاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف رئيس أركان الجيش الجزائري، خلال كلمته أمام مؤتمر موسكو للأمن الدولي، ونقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن التدخل العسكري في النيجر يزيد مخاطر عدم الاستقرار.

وكان بحث رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، مع وزير الدفاع الروسي، الفريق أول سيرجي شويجو، السبل الكفيلة لدعم التعاون بين جيشي البلدين وآفاق تعزيزه، جاء ذلك خلال استقباله، بمقر وزارة الدفاع الروسية، من قبل الوزير الروسي، وذلك في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى موسكو.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، حمل رئيس أركان الجيش الجزائري رسالة صداقة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، إلى نظيره الروسي الرئيس فلاديمير بوتين، وللشعب الروسي وقواته المسلحة، معبرًا عن أهمية هذه الزيارة، التي من شأنها المساهمة في تعزيز التعاون الثنائي.