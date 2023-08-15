الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 أشخاص متهمين بسرقة أجهزة كهربائية من مدرسة فى التجمع الخامس

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من إلقاء القبض على 3 أشخاص متهمين بسرقة أجهزة كهربائية من مدرسة في التجمع الخامس.

وضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة القاهرة، لسرقتهم عددًا من الأجهزة الكهربائية من داخل إحدى المدارس مقر عمل أحد المتهمين كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، حال استقلالهم سيارة ربع نقل مُستأجرة قيادة أحدهم وبحوزة أحد المتهمين مبلغا ماليّا.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتصريف المسروقات لدى عميلهم سيئ النية مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية أمكن ضبطه، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزة أحدهم من مُتحصلات واقعة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

مباحث القاهرة الأجهزة الأمنية التجمع الخامس سرقة أجهزة كهربائية محافظة القاهرة قسم شرطة الزاوية

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