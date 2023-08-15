أبرزها محور على حميدة.. مشروعات غرب مصر التنموية بقطاع النقل والمواصلات

شهدت مرسى مطروح مشروعات عدة في قطاع النقل والمواصلات، نقدمها لكم في التقرير التالي.

قطاع النقل والمواصلات:

السكك الحديدية

تكلفة المشروع: 2.6 مليون جم، مساحة المشروع: 8 كم طولي، المحافظة: مطروح، تاريخ التنفيذ ديسمبر 2021.

وصف المشروع:

الانتهاء من أعمال الرصف الأسفلتي لطريق قرية الرويسات بحرى السكة الحديد بطول 8 كم وبتكلفة 2.6 مليون جنيه الطريق يخدم قرية الرويسات مرورًا بالتجمعات السكنية وربطها بطريق محمد نجيب.

رصف طريق تجمع لواج بطول 2.2 كم، والذى يخدم ربط تجمع عائلة لواج القنيشات بطريق أبولهو غرب مطروح وبتكلفة 2.6 مليون جنيه.

محور المرحوم على حميدة بمطروح

مساحة المشروع: 10كم طولي، المحافظة: مطروح، تاريخ التنفيذ ديسمبر 2021.

محور المرحوم على حميدة بمطروح من علم الروم إلى الطريق الدولى بالكيلو 9 أمام القرية الأوليمبية بطول نحو 10كم.

تكلفة المشروع: 1.1 مليون جم مساحة المشروع: 2 كم طولي، المحافظة: مطروح تاريح التنفيذ ديسمبر 2021.

وصف المشروع:

الانتهاء من الرصف الأسفلتي لطريق قرية جرجوب بمركز سيدى براني بطول 2 كم وبتكلفة استثمارية 1.1 مليون جنيه والذى يربط تجمع عائلة الزريبع قبيلة العراوة بطريق أبوميلاد.

رصف قرية سماش بمركز سيدي براني:

تكلفة المشروع: 16 مليون جم مساحة المشروع: 10 كم طولي " 7.5 عرضي، المحافظة: مطروح، تاريخ التنفيذ ديسمبر 2021.

وصف المشروع:

رصف طريق قرية شماس بمركز سيدى برائي عرب محافظة مطروح بطول 10 كم وعرض 7.5 متر بتكلفة 16 مليون جنيه

رفع كفاءة وتطوير طريق الجارة– بئرالنص بمحافظة مطروح

تكلفة المشروع: 130 مليون جم، مساحة المشروع: 110 كم طولي، المحافظة: مطروح، تاريخ التنفيذ سبتمبر 2021.

وصف المشروع:

رفع كفاءة وتطوير ورصف طريق الجارة- بئرالنص بمحافظة مطروح بطول 110 كم وبتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه

تنفيذ ازدواج طريق سيوة الخرساني

تكلفة المشروع 3 مليار جم، مساحة المشروع: 30 كم المحافظة؛ مطروح تاريخ التنفيذ سبتمبر 2021.

وصف المشروع:

-يجرى العمل على تنفيذ أكبر طريق خرسائي هو الأول من نوعه بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، بتكنولوجيا الرصف الخرساني الحديثة، لازدواج طريق سيوة- مرسى مطروح، بطول 310 كيلومترات، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 3 مليارات جنيه.

-وتم تقسيم الطريق لـ6 قطاعات، بدأ العمل فى القطاع الأول وصب مساحة أكثر من 12 كيلومترًا حتى الآن، ويجرى العمل لاستكمال القطاع الأول، بالتزامن مع التجهيز وبدء العمل في القطاع الثاني.

-يتم تنفيذ أعمال رصف القطاع الأول للطريق الخرساني، سيوة- مطروح، عند العلامة 150، بمحاذاة الطريق الإسفلتي القديم وذلك باستخدام معدة تعمل بأحدث تكنولوجيا لرصف الطرق الخرسانية.

-جار العمل فى قطاعين من الطريق الخرسائي، القطاع الأول من الكيلو 150 إلى 200 فى اتجاه واحة سيوة بتكلفة 420 مليون جنيه، والقطاع الثائي يجرى تنفيذ أعمال التسوية وعمل تربة الأساس والجسات والتجهيز لأعمال الرصف الخرسائي، من الكيلو 200 إلى 250 بطريق سيوة بتكلفة إجمالية 1430 مليون جنيه، ليصل إجمالي تكلفة القطاعين الأول والثائي 850 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تصل تكلفة الطريق الخرساني القادم من سيوة حوالى 3 مليارات جنيه والانتهاء من تنفيذه بطول 310 كيلومترات، خلال عام 2024.