ربط الخريج بسوق العمل.. "التضامن" توضح الهدف من مبادرة الطالب المنتج

كشف الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن، عن تفاصيل برامج التدريب وفرص التمويل لـ10 آلاف طالب جامعي، قائلًا إن هذه الفكرة جاءت من إحساس وزارة التضامن بأن الدول لا تعمل في جزر منعزلة، حيث تبنت وزارة التضامن من فترة برامج للحماية الاجتماعية والاهتمام بالإنسان.

وأضاف هاشم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة التضامن طرحت هذه الفكرة بهدف ربط المواطن والخريج بسوق العمل، معقبًا أنه يتم العمل على القدرات الإنتاجية للشاب قبل تخرجه من الجامعة حتى يكون مستعدًا لتلبية احتياجات سوق العمل وظهر ذلك من خلال مبادرة الطالب المنتج.

وتابع مستشار وزارة التضامن، أن الوزارة لها وحدة للتضامن في 31 جامعة مصرية 29 جامعة حكومية و2 من الجامعات الخاصة، لتقديم الخدمات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، من بينها مبادرة "الطالب المنتج" التي تم إطلاقها أمس والتي تتضمن تدريب وتأهيل الطالب وتمويل مشروعه وتسويق منتجات الطالب لسهولة بيعها.

وأشار مستشار وزارة التضامن إلى بأنه تم إقامة معرض بجامعة عين شمس للطالب المنتج، وكان هناك أكثر من 40 من ذوى الاحتياجات الخاصة منتج، دخلوا منافسين في المعرض وحققوا نجاحا كبيرا وكان لديهم كمية سعادة كبيرة جدًا، معقبًا: "إحنا بنخلق مجتمع جديد يليق بالجمهورية الجديدة".