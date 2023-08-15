الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل البطولة الدولية للناشئين والناشئات تحت 18 سنة في المنصورة

تنس
تنس

انطلقت البطولة الدولية للتنس للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، ويستضيفها نادي جزيرة الورد الرياضي في المنصورة بمحافظة الدقهلية، بحضور أكثر من 20 دولة، وذلك للسنة الرابعة على التوالي.
 

ومن جانبه، قال الكابتن حسام محرم، مدير البطولة الدولية للتنس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر “ القناة الأولي” إن بطولة التنس الدولية تشارك فيها أكثر من 20 دولة من مختلف الجنسيات، مشيرا إلى أنها مصنفة تصنيفا عاليا.

وأضاف محرم، المسابقة تعد من أقوي البطولات الدولية، موضحا: “ملاعبنا تعتبر من أفضل الملاعب، واللاعبين المصريين يشاركون فى تلك البطولة بكل قوة”.

وتابع أن مدينة المنصورة، والتي ستقام بها البطولة، تشهد طفرة كبيرة من الناحية الإنشائية والفندقية، لافتا: “نستعد للبطولة منذ شهر يونيو، والملاعب والفنادق على مستوى عالي من الجودة والتنظيم، لتوفير سبل الراحة للاعبين، مبينا أن عدد اللاعبين المصريين المتواجدين في البطولة يصل إلى أكثر 60 لاعبا محترفا ومصنفين من الأوائل في البطولات العالمية، منوها بأن البطولات السابقة كانت على أعلى مستوى من الجودة والتنظيم.

 

 

لبطولة الدولية للناشئين المنصورة الدقهلية جزيرة الورد

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