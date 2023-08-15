الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 فى انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية مطروح

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 5 في حادث انقلاب سيارة بالكيلو 45 بطريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم لمستشفى رأس الحكمة المركزي.

وحصل "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "إسلام مصطفى"، 25 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالجسم، "حسام محمد عبد المنعم"، 25 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، "أحمد محمد حسن علي"، 22 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "حاتم محمد إبراهيم"، 25 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"إسلام رئيس السيد"، 25 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى رأس الحكمة المركزي الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

اصابة 5 اشخاص الدفع بسيارات الإسعاف الإسكندرية مطروح طريق الإسكندرية مطروح مستشفى رأس الحكمة المركزى

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