محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف بمحور ميت خاقان الجديد

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة صباحية بنطاق حي شرق شبين الكوم، تفقد خلالها أعمال الرصف والتطوير بمحور ميت خاقان الجديد بطول 950 م.

يأتي هذا في ضوء الخطة الشاملة لمحافظة المنوفية لخلق محاور جديدة لتخفيف الاختناقات المرورية والارتقاء بالشكل العام للعاصمة، بحضور مدير مديرية الطرق، مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة.

وتابع المحافظ أعمال وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بالمحور الجديد بدءًا من ميدان عايدة وحتى محور صلاح خطاب، وأوضح مدير مديرية الطرق أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف المتكاملة بالمحور والتي تتضمن أعمال قطع الفرمة وفرد طبقة السن وتركيب البلدورات والأرصفة الجانبية ورفع مطابق الصرف الصحي وبلاعات الأمطار، مؤكدًا أنه بفضل رؤية وجهود محافظ المنوفية فقد تم تبني خطة طموحة لإنشاء محاور مرورية جديدة كشرايين تنموية للعاصمة تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية تواصل جهودها في تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية الجديدة للفترة 2023/2024 بمختلف القطاعات الحيوية، ولا سيما قطاع الطرق، لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة التجارة الداخلية بين مراكز ومدن المحافظة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتقديم التسهيلات اللازمة والتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة.