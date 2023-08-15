الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. درجات حرارة منخفضة حتى نهاية الأسبوع

الطقس
الطقس

تسجل درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة درجة حرارة تحت 40 مئوية ويستمر نشاط الرياح على معظم الأنحاء لتسود أجواء منعشة ليلا تقلل من الإحساس بحرارة الطقس خلال فترات النهار.

وتتكون السحب المنخفضة على مختلف الأنحاء، حيث تحد من تأثير أشعة الشمس، كما يؤدي نشاط الرياح إلى ارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط لتتجاوز مترين في بعض الشواطئ.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر فيسبوك أن البلاد تشهد استقرارا في الأجواء حتى نهاية الأسبوع.

طقس الـ72 ساعة القادمة:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 15 أغسطس:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 16 أغسطس:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والمحسوسة 36.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 17 أغسطس:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

فترات النهار ستقرار في الأجواء طقس الـ72 ساعة القادمة درجات الحرارة المتوقعة السواحل الشمالية جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمي

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