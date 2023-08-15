"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، كما حصل في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا صباح اليوم، ما أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة آخرين من المواطنين.

وأكدت الوزارة أن هذه الجريمة هي جريمة حرب ضد الإنسانية.

وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، التي تأتيوفقا لتعليمات حكومة الاحتلال للجنود بما يسهل عليهم إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين.

وشددت الخارجية الفلسطينية علي أنها ستتابع هذه الجرائم أسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية، وتطالبها بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها، والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وجرائم، وصولا إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم.

استشهاد فلسطينيين اثنين فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية

واستشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم، برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات في مخيم عقبة جبر للاجئين، جنوب غربي مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية، على ما أفادت الوكالات الفلسطينية.

ونقلت وكالة "سند" للأنباء عن مصادر محلية قولها، إن الشابين محمد ربحي نجوم وقصي الولجي، استشهدا عقب إصابتهما برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات عنيفة اندلعت بمخيم عقبة جبر.

ونوهت المصادر بأن جيش الاحتلال اقتحم مخيم عقبة جبر، واعتقل الشاب محمد ناصر أبو العسل من منزل عائلته في المخيم، قبل اندلاع مواجهات عنيفة أطلق خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان.

كما نقلت وكالة "شهاب" عن مصادر طبية، أن الشابين استشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر شرقي أريحا فجر اليوم.