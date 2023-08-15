الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. جلسة تخصصية بالحوار الوطني لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدين العام

الحوار الوطني
الحوار الوطني

يواصل الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، عقد جلساته التخصصية لمناقشة بعض المقترحات الخاصة بعدد من القضايا التي تم مناقشتها بالجلسات العامة النقاشية خلال الفترة الماضية.

ويعقد الحوار الوطني اليوم جلسة تخصصية مغلقة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدَّين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع  لرئيس الجمهورية.

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