الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 3 بحوادث متفرقة في بني سويف

حوادث متفرقة
حوادث متفرقة

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون بإصابات متنوعة، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع 3 حوادث متفرقة ناتجة عن انقلاب دراجات نارية بطرق بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

في الحادث الأول، أصيب إثنين إثر انقلاب دراجة نارية أمام مدخل قرية بني عفان بمركز بني سويف، حيث تبين أن المصابان هما: "محمد . س . إ" مصاب اشتباه كسر بالقدم الأيمن، 45 سنة، و"مرزوق. ح . م" مصاب جرح قطعي بالجبهة وكدمات، 59 سنة، وجرى نقل المصابان إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

وفي الحادث الثاني، أصيب شخص في حادث انقلاب دراجة نارية أمام مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى بني سويف التخصصي، حيث تبين أنه يدعى "حليم . ع . م " 55 سنة، مصاب كسر بالقدم اليمنى، مقيم حي البشري.

وفي الحادث الثالث، لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته، إثر وقوع تصادم دراجة نارية بسيارة بطريق الجيزاوية ميدوم، وجرى نقله إلى مستشفى الواسطى المركزي .

وتبين أن المصاب يدعى "خميس. ص . ش" 57 سنة، مقيم قرية الحكامنة مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر واليد اليسرى وسحجات وكدمات، وتوفي داخل المستشفى، جرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

العلاج والاسعافات الواسطى المركزي بني سويف تصادم دراجة نارية حركة المرور

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-8-2023 فى مصر ؟

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

بدء تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الجامعات والمعاهد

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

ارتفاع عدد قتلى انفجار محطة وقود فى داغستان الروسية إلى 27 قتيلا

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟