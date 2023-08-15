استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية

استشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم عقبة جبر للاجئين، جنوب غربي مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية، على ما أفادت الوكالات الفلسطينية.

ونقلت وكالة "سند" للأنباء عن مصادر محلية قولها، إن الشابين محمد ربحي نجوم وقصي الولجي، استشهدا عقب إصابتهما برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات عنيفة اندلعت بمخيم عقبة جبر.

ونوهت المصادر إلى أن جيش الاحتلال اقتحم مخيم عقبة جبر، واعتقل الشاب محمد ناصر أبو العسل من منزل عائلته في المخيم، قبل اندلاع مواجهات عنيفة أطلق خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان.

كما نقلت وكالة "شهاب" عن مصادر طبية، إن الشابين استشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر شرقي أريحا فجر اليوم.

وأوضحت المصادر، أن شابين أصيبا بجراح حرجة، نقلا إلى مستشفى أريحا، ولاحقا أعلن عن استشهادهما.

اقتحام بعشرات الأليات

واقتحمت قوات الاحتلال بعشرات الأليات مخيم عقبة جبر شرقي أريحا وسط إطلاق نار كثيف، وداهمت عددا من منازل عقبة جبر، وتخلل ذلك تصدي المقاومين للقوات المقتحمة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين المقاومين في مخيم عقبة جبر وقوات الاحتلال، أسفرت عن وقوع إصابات بين المواطنين، واعتقالات بين الشبان.

وفور استشهاد الشابين، تجمع عشرات الشبان في مستشفى أريحا، ووسط حالة من الغضب رددوا هتافات تحيي الشهداء، وتدعو لمواصلة مقاومة الاحتلال.

ورفع الشهيدان "نجوم" و"الولجي" عدد الشهداء برصاص واعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 227 منذ مطلع العام الجاري، و13 في النصف الأول من أغسطس الجاري.

يشار إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت الأربعاء الماضي، مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وحاصرت منزلاً كما اعتقلت ثلاثة شبان من أحد صالونات الحلاقة، تسبب في اندلاع اشتباكات بين المواطنين وقوات الاحتلال.