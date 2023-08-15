تقرير: انخفاض مستمر فى عدد مستخدمى "شات جى بى تى"

كشف موقع مجلة "أتلانتيكس إنديا" الهندية، عن انخفاض مستمر في عدد مستخدمي شات جي بي تي، وأن الشركة الصانعة للتطبيق “ أوبن إيه أي" من المحتمل أن تفلس بحلول نهاية عام 2024 مع ارتفاع تكاليفه إلى ٧٠٠ ألف دولار يوميًا.

وأوضح التقرير أن عدد المستخدمين انخفض إلى 1.5 مليار في يوليو من 1.7 مليار في يونيو و1.9 مليار في مايو ، وفقًا لبيانات من شركة التحليلات LikeWeb، ولا يشمل هذا أيضًا واجهات برمجة التطبيقات أو تطبيق شات جي بي تي للجوال.

وقال أحد المستخدمين في تغريدة: "لم يعد مسموحًا لي باستخدام شات جي بي تي في العمل، لكننا طورنا نموذجنا الداخلي الخاص بنا على أساس شات جي بي تي، وهناك مشكلة أخرى وهي أنه بعد أن طورت شركة اوبن اي اي البرنامج، الذي أثار ضجة في سوق العمل بسبب مخاوف من أنه قد يحل محل الإبداع البشري ، فقد تضاعفت خسائره إلى حوالي 540 مليون دولار العام الماضي.