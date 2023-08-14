بقيادة جيرارد.. الاتفاق يهزم النصر فى دورى روشن السعودى

أفسد الاتفاق احتفالات ضيفه النصر بطل كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية" بفوزه عليه بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى لبطولة دوري روشن للمحترفين الدوري السعودي.

واستهل اتحاد جدة حملة الدفاع عن لقب دوري روشن السعودي للمحترفين ‏بالفوز على مضيفه الرائد 3 /صفر، كما فاز الهلال على مضيفه أبها 3 /1 وتعادل الشباب مع الأخدود 1 /1 .

أُقيمت المباراة استاد الأمير محمد بن فهد، وهي التي شهدت غياب قائد العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو بداعي الإصابة، لكن السنغالي ساديو ماني افتتح التسجيل للنصر في الدقيقة الرابعة، معلنًا عن هدفه الأول بقميص فريقه الجديد القادم إليه من صفوف بايرن ميونخ الألماني.

ولكن الاتفاق بقيادة الأسطورة الإنجليزي ستيفين جيرارد انتفض في الشوط الثاني ورد بهدفين حملا توقيع السويدي روبن كايسون والفرنسي موسى ديمبلي في الدقيقتين 47 و53، ليحصد الفريق الاتفاقي نقاط الانتصار.

وضمن منافسات نفس الجولة، فاز اتحاد جدة على الرائد بثلاثة أهداف دون مقابل والهلال على نظيره أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما تعادل الأخدود مع الشباب بهدف لمثله.