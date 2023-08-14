"ماتوا متفحمين وحاضنين بعض"... تفاصيل مثيرة في حرق شاب لعائلته بعين شمس

نيران تلتهم أجسادهم وصراخ ينتشر في مساكن عين شمس، كانت تلك المشاهد التي أستيقظ عليها السكان في تمام الساعة الـ3 فجرًا، بعدما أحرق "هاني" عائلته بسبب خلافات على مبلغ مالي قدره ثلاثون ألف جنيهًا.

أحرقهم وأغلق باب المنزل

كانت الأمور تسير بشكل طبيعي داخل المنزل، وصوت الضحكات ترتفع والحديث عن المصيف لا ينتهي، حتى جاء لـ"هاني" مكالمة هاتفية جعلته يخرج من المنزل مسرعًا، ولم يمر سوى ساعتين ليأتي المتهم ومعه زجاجة بها بنزين ويقوم بإغراق أسرته ويشعل بهم النيران، ومن ثم يخرج ويغلق عليهم الباب ويتركهم يحترقون ويصارعون الموت بين النيران التي انتشرت في أرجاء المنزل ويفر المتهم هاربًا .

أحد الضحايا ألقى بجسده من شرفة المنزل

دقائق وتجمع السكان أمام العقار في محاولة منهم لإخماد النيران التي أمتددت للعقار بأكمله، لكن تفاجأ الجميع بـ" عادل" زوج شقيقة المتهم وهو يلقي بنفسه من شرفة الطابق الثالث هروباً من النيران قبل أن تلتهم جسده، فسقط على الأرض جثة هامدة وخرجت روحه إلي بارئها.

متفحمين وحاضنين بعض

بعد قرابة النصف ساعة استطاع الأهالي إخماد النيران ودخول المنزل، لكن المشهد كان مفزعًا للجميع حيث كان "صديق" وهو زوج الشقيقة الثانية للمتهم، يحتضن نجله "يوسف" وكانت أجسادهم متفحمة، بعدما صارعوا النيران سويًا ، ليقرروا بعدها الاستسلام للموت محتضنين بعضهم البعض، وفقًا لما ذكره أحد شهود العيان في حديثة لـ"الدستور".

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده اندلاع حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وعربات مطافي وبالفحص تبين وجود 3 جثث و9 مصابين بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبإجراء التحريات تبين قيام شاب يدعى "هاني" بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث وأشعل النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وتمكن رجال الأمن من ألقاء القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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