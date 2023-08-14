خبير تحول رقمى يوضح تأثير الذكاء الاصطناعى على بعض القطاعات

أوضح بول سمعان، خبير التحول الرقمي، تأثير الذكاء الاصطناعي على بعض القطاعات، قائلًا: "إن الشركات المهيمنة على الذكاء الاصطناعي من الشركات الكبيرة والناشئة أغلبها شركات أمريكية".

وأضاف سمعان خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن أغلبية القطاعات ستتأثر بالذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن أكثر القطاعات تأثرًا بالذكاء الاصطناعي هي القطاعات المبنية على النماذج اللغوية الكبيرة.

وأوضح أن أغلب الشركات تبذل جهدًا كبيرًا من أجل الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن شركة مايكروسوفت ضخت 10 مليارات دولار بإحدى الشركات النائشة وهي "أوبن إي آي".