مقرر لجنة الصناعة: تفعيل لجنة العفو الرئاسي والحراك السياسي أبرز مكتسبات الحوار الوطني

قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، والقيادي بالحزب المصري الديمُقراطي الاجتماعي، إن الحوار الوطني بمثابة خطوة على الطريق الصحيح، خاصة و أنه أول حوار وطني يحدث في مصر منذ ١٥٠ عاما، وفي العالم العربي ككل، متوقعا استمراريته لمراحل أخرى تكون أكثر نضوجًا.

وأكد مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني في تصريحات لـ"الدستور"، أن المرحلة الأولى من الحوار كانت تهدف لإحداث حراك سياسي، بأن يجتمع المواطنين من مختلف التوجهات سواء معارضة أو موالاة و يجلسوا على مائدة تفاوض واحدة متساويي الرؤس ويعبر الجميع عن رأيه بمنتهى الحرية و بدون خوف، ويمثل انفراجة سياسية، وهو إنجاز في حد ذاته، وجاءت بعدها المرحلة الثانية و هي عبارة عن ورش عمل في اللجان المتخصصة لتقديم أفكار ورؤى وحلول و مقترحات للمشاكل التى تعاني منها البلاد، وهي حصيلة فكر الخبراء والمتخصصين المشاركين في الحوار الوطني.

ولفت ديمتري، إلى أن أكبر تحد يواجه الحوار الوطني هو الأزمة الاقتصادية وسبل مواجهتها، فكل المقترحات التى لا تأخذ هذه الأزمة بعين الاعتبار لن تكون فعالة وغير منطقية وهو ما يزيد العبء على المشاركين في الحوار الوطني والمعنيين بوضع التوصيات.



وشدد، على أن أبرز مكتسبات الحوار هو تفعيل لجنة العفو الرئاسي وخروج عدد كبير من المعتقلين وهو أهم ما سعت إليه الحركة المدنية بقوة وهو انجاز يحسب للحوار الوطني ولكل المشاركين فيه، مشيرا الى أن المفاوضات لم تكن سهلة لكنها جاءت بنتائج مرضية للقوى السياسية.



و أضاف: كما تم التوافق على عدد من مشروعات القوانين، مثل المجلس الأعلى للتعليم، و المحليات و مفوضية منع التمييز، و غيرها.