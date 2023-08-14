الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ريهام السهلي تكشف مواصفات القائد الناجح في عمله

ريهام السهلي
ريهام السهلي

قالت الإعلامية ريهام السهلي، رئيس شبكة قنوات dmc، إن القناة تتميز بمذيعيها ومذيعاتها وهم من أسسوا نجاحها، مؤكدة أنها ستشاركهم في الرؤية دون تحيز.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المذيع يظهر على الشاشة، ويكون معروفًا لدى المشاهد فكل شخص موجود بقناة dmc تعب فيها وكل منهم له الحق في طرح رؤيته الخاصة لتطوير القناة.

الوظيفة مسئولية وليست تشريفًا

وأكدت أنه من المهم أن يدرك الإنسان عندما يوضع في مكان أو وظيفة ما، أنها ليست تشريفًا ولكنها ثقة ومسئولية كبيرة وحمل، ولابد أن يكون على قدر مسئولية.

وعن مواصفات القائد الناجح، قالت إنه من يجعل العاملين معه يحبونه ولكن يكونوا حريصين أن يكون فخورًا بهم ولايندم على أي فرص يعطيها لهم وأن ينجح بهم. 

ريهام السهلي وظيفة تشريف مسئولية كبيرة حمل أحمد الطاهري قنوات dmc

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