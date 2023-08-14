للارتقاء بمنظومة الزراعة.. نائب محافظ البحيرة تعقد اجتماعاً مع المسئولين

عقدت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة، اجتماعًا موسعًا لبحث ومناقشة جهود الإرتقاء بمنظومة الزراعة ودفع العمل بملف تطهير الترع والمساقى المائية، وذلك بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد، والمهندس موفق سارى وكيل وزارة الزراعة، والمهندس سامى الشابورى مدير مديرية الموارد المائية والري، وإبراهيم عيسى رئيس قطاع البنك الزراعى بالبحيرة ومدير مديرية الزراعة بالنوبارية، ومدير مديرية الإصلاح الزراعي ومديري المراقبات بقرى الخريجين، ومديرى الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة.

حيث أكدت الدكتورة نهال بلبع أن البحيرة محافظة عريقة تمتلك زمام زراعى كبير يساعد على توفير الغذاء والمساهمة في الأمن القومي الغذائي المصرى، مشيرة الى إستمرار جهود المحافظة فى تنفيذ حالات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية في أسرع وقت، مؤكده على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع المقصرين في أداء واجبهم فى ملف إزالة التعديات، وخاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة، وسيتم إدراج الحالات متوسطة الإزالة ضمن موجات الإزالات القادمة التي تتم بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية.

و خلال الاجتماع تم التأكيد على: الإستعداد التام لموسم حصاد الأرز، والتشديد على منع حرق قش الأرز وتوعية المزارعين بالأضرار البيئية الناجمة عن أعمال الحرق، إستمرار أعمال تطهير الترع والمساقى المائية، وذلك ضمن خطة الدولة لحماية الأصول الصخمة ذات الصلة بالموارد المائية،و إلتزام الإدارات والجمعيات الزراعية بالتكليفات الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية و تفعيل دور حماية الأراضى والإبلاغ بأى حالة تعدى على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

وتزويد كل إدارة زراعية بجهاز حاسب آلي وشاشة للإستعانة بهم في رصد وحصر التعديات،و التعاون والتنسيق بين الإدارات الزراعية وإدارات الري في نطاق كل وحدة محلية والتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية، وكذا التواصل المستمر مع مراكز البحوث الزراعية ، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي فى تنفيذ الندوات التثقيفية للتوعية بأهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات،و التوسع فى تنفيذ الندوات لتوعية المزارعين بأنظمة الري الحديثة وأهمية الري المطور، ونتائج إستخدامه.

كما تم التنبيه بتفعيل دور البنك الزراعي المصري فى تقديم الخدمات المصرفية للمزارعين وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير فى القطاع الزراعي بالإضافة إلى منح تمويل الإنتاج الزراعي والحيوانى،و ضرورة العمل على سرعة رقمنة المستندات الورقية بالإدارات الزراعية وتطبيق أساليب الحوكمة في الإدارة،و تنفيذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال المخالفات بقرى الخريجين والتعامل معها كأى أرض زراعية أخرى، والتواصل مع مركز البحوث الزراعية ومعرفة كل جديد وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل المطلوبة في التصدير وما تحتاجه الدولة.